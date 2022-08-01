سياحة ونقل

إيرادات تركيا من قطاع السياحة ارتفعت 190 بالمئة بالربع الثاني من عام 2022

صورة Maya Nader Maya Nader أرسل بريدا إلكترونيا منذ ساعة واحدة
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أفاد وكالة “الاناضول” التركية الرسمية، بأنّ “إيرادات ​تركيا​ من قطاع السياحة زادت في الربع الثاني من العام الحالي بنسبة 190.2 بالمئة مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي”، بحسب ما نشرت هيئة الإحصاء التركية، حول بيانات السياحة بين نيسان وحزيران 2022.

ولفتت إلى أنه بلغت إيرادات قطاع السياحة في تركيا خلال الفترة المذكورة 8 مليارات و717 مليونا و103 آلاف دولار، مشيرة إلى أن 83.8 بالمئة من الإيرادات جاءت عن طريق الزوار الأجانب، و16.2 بالمئة عن طريق المغتربين.

صورة Maya Nader Maya Nader أرسل بريدا إلكترونيا منذ ساعة واحدة
0 17 أقل من دقيقة
صورة Maya Nader

Maya Nader

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