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طيّارو لوفتهانزا يهددون: رفع أجورنا أو الإضراب

صورة Maya Nader Maya Nader أرسل بريدا إلكترونيا منذ 4 ساعات
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أيّد معظم الطيّارين العاملين في شركة لوفتهانزا الألمانية، كبرى شركات الطيران الأوروبية، تنفيذ إضراب للمطالبة بزيادة أجور، وفق ما أعلنت النقابة المعنية، اليوم.


واعتبر اتحاد «قمرة القيادة» في بيان أنّ «هذا مؤشر لا يمكن تجاهله». وأضاف أنّ خطر وقف تشغيل طائرات لوفتهانزا ازداد، لكن نتيجة المشاورات «لا تعني بشكل تلقائي بأنه سيتم تنفيذ إضراب».

وذكرت النقابة أنها ستعيد فوراً إطلاق المفاوضات المتعثرة حالياً مع الإدارة «مع دعم أكبر» من أعضائها.

وتوظف لوفتهانزا نحو 5500 طيار في عملياتها المرتبطة بنقل الركاب والشحن، فيما يعد اتحاد «قمرة القيادة» النقابة الوحيدة الممثلة لهم.

وصوّت 97.6 في المئة من الطيارين لصالح إضراب الطيارين العاملين في خدمة الركاب و99.3 في المئة بالنسبة للعاملين في خدمة الشحن، فيما بلغت نسبة المشاركة نحو 95 في المئة من أعضاء النقابة.

ويطالب الطيّارون بزيادة رواتبهم بنسبة 5.5 في المئة هذا العام، يتبعه تعديل تلقائي يتماشى مع التضخم، كما تطالب النقابة بضمان بشأن حجم أسطول لوفتهانزا من أجل تأمين وظائف الطيارين.

وتلوح مخاطر الإضرابات في وقت تخوض لوفتهانزا نزاعاً مع أفراد الطاقم الأرضي الذين شاركوا في إضراب، استمر 24 ساعة في 27 تموز، ما أحدث اضطرابات كبيرة في حركة الطيران في ألمانيا.

وتطالب نقابة الطواقم الأرضية «فيردي» برفع الأجور بنسبة 9.5 في المئة، ومن جانبها رفضت الإدارة المطالب حتى الآن.

صورة Maya Nader Maya Nader أرسل بريدا إلكترونيا منذ 4 ساعات
0 25 دقيقة واحدة
صورة Maya Nader

Maya Nader

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