أسهم الإمارات ترتفع مع صعود أسعار النفط وأرباح الشركات

أغلقت أسواق الأسهم في الإمارات على ارتفاع يوم الجمعة مع صعود أسعار النفط إذ يتوقع المستثمرون ألا يؤدي اجتماع “أوبك+” الأسبوع المقبل إلى زيادة الإمدادات.

وصعدت أسعار النفط، المحفز الرئيسي لأسواق المال في الخليج، بأكثر من دولارين للبرميل اليوم الجمعة، لتواصل مكاسبها في الجلسة السابقة مع انخفاض مخزونات النفط الخام وانتعاش الطلب على البنزين في الولايات المتحدة.

وارتفع مؤشر بورصة دبي 1.1 بالمئة إلى 3338 نقطة مع صعود سهم بنك الإمارات دبي الوطني، أكبر البنوك في البلاد، 4.2 بالمئة خلال اليوم بعد أن سجل قفزة بنسبة 42 بالمئة في صافي أرباح الربع الثاني.

وسجل المؤشر مكاسب أسبوعية 2.5 بالمئة، وفقا لبيانات رفينيتيف.

ومن بين الأسهم الأخرى، زاد سهم شركة إعمار العقارية 1.5 بالمئة بعد أن أفاد تقرير بارتفاع مبيعات العقارات في دبي 60 بالمئة مع زيادة 85 بالمئة في قيمة العقارات المباعة.