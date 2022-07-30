سياسة

بو صعب: أصبحنا بمرحلة تقارب كبيرة بخصوص الترسيم وهناك حاجة أوروبية لهذا الإتفاق

صورة Maya Nader Maya Nader أرسل بريدا إلكترونيا منذ 16 ساعة
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أشار نائب رئيس مجلس النواب ​الياس بو صعب​، تعليقاً على ملف ​ترسيم الحدود​ البحرية، إلى أن “الأحد لدينا اجتماع مهم للغاية مع الوسيط الأميركي ​آموس هوكشتاين​ الذي يصل إلى لبنان، ونأمل أن يحمل معه أخباراً إيجابية”.

وأكد بو صعب في حديثٍ لقناة الـ”MTV”، “أننا أصبحنا في مرحلة تقارب كبيرة، ولبنان جانب قوي في هذا الملف وهناك حاجة أوروبية إلى هذا الإتفاق بعد أزمة الطاقة في العالم”، موضحاً أن “الفريق الآخر يقترب من الجانب اللبناني لتحقيق مطالبه بهدف الإسراع في التوصل إلى حل”.

صورة Maya Nader Maya Nader أرسل بريدا إلكترونيا منذ 16 ساعة
0 36 أقل من دقيقة
صورة Maya Nader

Maya Nader

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