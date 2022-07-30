مصر تدرس إرسال مفتشين لفحص القمح في الموانئ الأوكرانية

قال رئيس الحجر الزراعي المصري، أحمد العطار، اليوم الجمعة إن مصر ستبحث إرسال مفتشين لفحص القمح المقرر إرساله إليها من الموانئ الأوكرانية بمناطق الصراع، بحسب وكالة رويترز.

وقال مصدران مطلعان إن مصر ألغت عقودا لإجمالي 240 ألف طن من القمح الأوكراني تعاقدت عليها الهيئة العامة للسلع التموينية بمصر لتسليم فبراير ومارس لكن لم يتم تحميلها بسبب العمليات الروسية في أوكرانيا.

وعادة ما ترسل الحكومة مفتشين من الحجر الزراعي لفحص الشحنات في ميناء المنشأ قبل إبحار السفن.

وكانت روسيا وأوكرانيا مصدران أساسيان لورادات القمح المصرية والضرورية لإنتاج الخبر المدعوم.



وخلال زيارته الأخيرة إلى القاهرة، أرسل وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف تطمينات بشأن إمدادات القمح الروسي.

ولا تزال هناك حالة من عدم اليقين بشأن استئناف أوكرانيا لصادرات الحبوب بعد التوصل إلى اتفاق مع موسكو بهذا الشأن، والذي جرى توقيعه في إسطنبول يوم الجمعة الماضي برعاية الأمم المتحدة وتركيا.

وشكلت أوكرانيا وروسيا نحو ثلث صادرات القمح العالمية قبل بدء العمليات العسكرية الروسية في أوكرانيا في 24 فبراير.

وخلال الفترة الماضية توسعت مصر في شراء القمح من الأسواق الخارجية، بالإضافة إلى الإنتاج المحلي، من أجل زيادة الاحتياطي الاستراتيجي الذي أصبح يغطي حتى 7 أشهر في الوقت الحالي، وهو مستوى غير مسبوق في تاريخها.