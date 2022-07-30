اقتصاد

البنك المركزي التركي رفع توقعاته للتضخم إلى 60.4 بالمئة نهاية 2022

صورة Maya Nader Maya Nader أرسل بريدا إلكترونيا منذ 14 ساعة
0 34 أقل من دقيقة

رفع البنك المركزي التركي، وفق ما نقلت وكالة الأناضول التركية الرسمية، توقعاته للتضخم من 42.8 إلى 60.4 بالمئة لنهاية 2022.

بدوره، قدم محافظ البنك المركزي شهاب قاوجي أوغلو، إحاطة إعلامية في العاصمة أنقرة، بمناسبة إعلان تقرير التضخم الثالث للعام. وأوضح أن البنك المركزي رفع توقعاته للتضخم لنهاية العام الحالي 17.6 بالمئة من 42.8 إلى 60.4 بالمئة، مشيرًا إلى أن توقعات البنك المركزي للتضخم لنهاية 2023 عند 19.2 بالمئة، ولنهاية 2024 عند 8.8 بالمئة.

وصعد مؤشر أسعار المستهلك في الأسواق التركية خلال حزيران الماضي، بنسبة 4.95 بالمئة على أساس شهري، مقارنة أيار السابق له.

صورة Maya Nader Maya Nader أرسل بريدا إلكترونيا منذ 14 ساعة
0 34 أقل من دقيقة
صورة Maya Nader

Maya Nader

مقالات ذات صلة

فرنسا سجلت نموا نسبته 0,5% في الربع الثاني من 2022

منذ 16 ساعة

محافظ المركزي التركي: التضخم الأساسي يشير لتوقعات إيجابية￼

منذ يوم واحد

وكالة فيتش: الدعم الدولي لتونس مستمر بعد الموافقة على الدستور الجديد￼

منذ يومين

دخول الاقتصاد الأميركي مرحلة الركود تقنياً بعد انكماشه بـ 0.9% في الربع الثاني 2022￼

منذ يومين

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى