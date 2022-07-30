البنك المركزي التركي رفع توقعاته للتضخم إلى 60.4 بالمئة نهاية 2022

رفع البنك المركزي التركي، وفق ما نقلت وكالة الأناضول التركية الرسمية، توقعاته للتضخم من 42.8 إلى 60.4 بالمئة لنهاية 2022.

بدوره، قدم محافظ البنك المركزي شهاب قاوجي أوغلو، إحاطة إعلامية في العاصمة أنقرة، بمناسبة إعلان تقرير التضخم الثالث للعام. وأوضح أن البنك المركزي رفع توقعاته للتضخم لنهاية العام الحالي 17.6 بالمئة من 42.8 إلى 60.4 بالمئة، مشيرًا إلى أن توقعات البنك المركزي للتضخم لنهاية 2023 عند 19.2 بالمئة، ولنهاية 2024 عند 8.8 بالمئة.

وصعد مؤشر أسعار المستهلك في الأسواق التركية خلال حزيران الماضي، بنسبة 4.95 بالمئة على أساس شهري، مقارنة أيار السابق له.