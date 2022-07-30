مال وإستثمار

مجموعة “هيونداي” تعتزم زيادة حصتها في شركة ناشئة متخصصة في تكنولوجيا القيادة الذاتية

صورة Maya Nader Maya Nader أرسل بريدا إلكترونيا منذ 15 ساعة
0 39 أقل من دقيقة

أشارت صحيفة “كوريان إكونوميك” اليومية، إلى أنّ “مجموعة ​هيونداي موتور​ الكورية الجنوبية، تخطط لزيادة حصتها في شركة ناشئة محلية متخصصة في تكنولوجيا القيادة الذاتية واستثمار حوالي 400 مليار وون (308.19 مليون دولار)”، مشيرة إلى أن مجموعة هيونداي موتور، التي تضم شركة هيونداي موتور و​كيا​ كورب، تحاول الاستحواذ على حصة أكبر في شركة 42 دوت إنك، لافتة إلى أن العملية من المرجح أن تكتمل الشهر المقبل.

وتمتلك كيا وهيونداي موتور حصة مجمعة تبلغ 20.4 بالمئة في الشركة الناشئة حتى 2021، وفقا لإفصاح تنظيمي خاص بالشركة.

صورة Maya Nader Maya Nader أرسل بريدا إلكترونيا منذ 15 ساعة
0 39 أقل من دقيقة
صورة Maya Nader

Maya Nader

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