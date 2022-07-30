ارتفاع التضخم في سريلانكا إلى أعلى مستوياته على الإطلاق عند 60.8%

ارتفع التضخم في سريلانكا إلى أعلى مستوياته على الإطلاق خلال تموز، مدفوعًا بنقص الغذاء والوقود، مما أدى إلى تسارع الأسعار في البلاد التي استنفذت احتياطاتها من النقد الأجنبي. وأظهرت البيانات الرسمية الصادرة ارتفاع مؤشر أسعار المستهلكين في العاصمة كولومبو بنسبة 60.8% على أساس سنوي خلال تموز، مسجلًا مستوى قياسي جديد، لكنه أقل من التوقعات البالغة 62%.

وكان التضخم مدفوعًا بشكل رئيسي بارتفاع تكاليف النقل التي زادت بنسبة 143.6% في تموز، مع ارتفاع أسعار المواد الغذائية 90.9% خلال نفس الفترة. ويأتي هذا الارتفاع في ظل تفاقم الاضطرابات السياسية في البلاد، إذ صوّت البرلمان هذا الأسبوع على استمرار الإجراءات التي وضعها الرئيس “رانيل ويكرمسنغ” لمدة شهر، والتي تمنح الجيش والشرطة سلطات واسعة لقمع الاحتجاجات في الشوارع.