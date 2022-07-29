اقتصاد

وكالة فيتش: الدعم الدولي لتونس مستمر بعد الموافقة على الدستور الجديد￼

صورة Maya Nader Maya Nader أرسل بريدا إلكترونيا منذ 8 ساعات
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The headquarters of Fitch Ratings Ltd. stands in the Canary Wharf business and shopping district in London, U.K., on Friday, July 12, 2013. Recent data suggest Britain's economic recovery is gaining momentum after a return to growth in the first quarter. Photographer: Simon Dawson/Bloomberg via Getty Images

قالت وكالة فيتش الجمعة 29 يوليو تموز،إن الدعم الدولي لتونس مستمر بعد الموافقة على الدستور الجديد، مضيفةً أن تونس ستتوصل إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولي في النصف الثاني من 2022 مع استمرار رغبة المقرضين الرسميين في دعم البلد بعد الموافقة على الدستور الجديد.

وترى الوكالة أنه من الممكن أن تبرم تونس اتفاقاً مع صندوق النقد الدولي الآن بدون اتفاق مع النقابات نظراً لأن الدستور يوفر أساساً أقوى لتحرك تشريعي.

وبدون تمويل تتوقع فيتش تناقص احتياطيات تونس الدولية تدريجيا من (8.3 مليار دولار في نهاية يونيو 2022) وانخفاض قيمة الدينار.

صورة Maya Nader Maya Nader أرسل بريدا إلكترونيا منذ 8 ساعات
0 34 أقل من دقيقة
صورة Maya Nader

Maya Nader

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