الذهب يصعد بعد انحسار مخاوف رفع كبير للفائدة الأميركية

واصلت أسعار الذهب مكاسبها، بعدما بدت تصريحات لرئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) جيروم باول، عن الرفع المستقبلي لأسعار الفائدة أقل تشددا من المتوقع، مما أدى لتراجع الدولار وانخفاض العائد على سندات الخزانة.

وارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.2% إلى 1737.44 دولار للأوقية (الأونصة)، بعد صعوده 1% إلى أعلى مستوى في أسبوعين في الجلسة السابقة.

وزادت العقود الأميركية الآجلة للذهب 1% إلى 1736.70 دولار للأوقية.

ورفع البنك المركزي الأميركي سعر الفائدة يوم الأربعاء بمقدار 0.75 نقطة مئوية بهدف مكافحة التضخم الآخذ في الارتفاع.