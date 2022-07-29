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إيرادات “ميتا” تراجعت لاول مرة في تاريخها بنسبة 1 بالمئة

صورة Maya Nader Maya Nader أرسل بريدا إلكترونيا منذ 10 ساعات
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تراجعت الإيرادات الفصلية لعملاقة التواصل الاجتماعي “ميتا”، الشركة الأم لـ”فيسبوك”، لأول مرة في تاريخها، خلال الربع الثاني من العام الجاري، ما دفع برئيسها مارك زوكربرغ إلى القول إن على المجموعة أن “تحقق نتائج أكثر بموارد أقل”.

وانخفضت إيرادات “ميتا”، التي يتبعها أيضا “إنستغرام” و”واتساب” بنسبة 1 بالمئة على أساس سنوي في الربع الثاني لتبلغ 28.8 مليار دولار، نتيجة عدة عوامل أهمها منافسة منصات أخرى بينها “تيك توك”، وخفض المعلنين موازناتهم بسبب الأوضاع الاقتصادية السيئة.

واشارت المحللة في “إنسايدر إنتليجنس”، ديبرا أهو ويليامسون، إلى أن “هذا التراجع في إيرادات “ميتا” يبيّن مدى سرعة تدهور أعمال المجموعة”.

أما صافي الربح فانخفض بنسبة 36 بالمئة إذ بلغ 6.7 مليارات دولار. وأقر مارك زوكربرغ للمحللين في مؤتمر عبر الهاتف أمس الأربعاء بأن “الوضع يبدو أسوأ مما كان عليه قبل ثلاثة أشهر”.

صورة Maya Nader Maya Nader أرسل بريدا إلكترونيا منذ 10 ساعات
0 29 دقيقة واحدة
صورة Maya Nader

Maya Nader

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