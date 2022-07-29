￼    ￼اضراب القطاع العام

في هذه الاثناء صدرت امس المراسيم المتعلقة بمقررات اجتماع اللجنة الوزارية لمعالجة تداعيات الأزمة المالية على سير المرفق العام، التي اجتمعت امس الاول برئاسة ميقاتي. ويفترض ان تمهد هذه الخطوة الى وقف الاضراب المفتوح الذي ينفذه موظفو القطاع العام.

ونَوّه وزير المال يوسف الخليل بقرار رؤساء الوحدات والموظفين في مديرية المالية العامة في وزارة المال بحضورهم أمس الى مكاتبهم في مديريتي الصرفيات والخزينة لتحضير وانجاز وتحويل المساعدة الاجتماعية للجيش والقوى الأمنية والمتقاعدين، شاكراً جهودهم وتقديره لحس المسؤولية لديهم، مجدداً التأكيد على متابعة جهوده لتحسين اوضاع جميع العاملين في القطاع العام.