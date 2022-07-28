اقتصاد

ستاندرد آند بورز تتوقع ارتفاع ربحية البنوك الكويتية في 2023

صورة Maya Nader Maya Nader أرسل بريدا إلكترونيا منذ 17 ساعة
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توقّعت وكالة ستاندرد آند بورز ارتفاع ربحية البنوك الكويتية خلال العام المقبل في ظل تعافيها بالكامل في عام 2022، مدعومة بارتفاع هوامش الربح، مشيرة إلى أن ميزانيات البنوك تتجه نحو رفع معدلات الفائدة وخفض رسوم الائتمان.

ورجحت الوكالة في تقريرها عن البنوك العالمية للنصف الثاني من عام 2022 تراجعاً تدريجياً في القروض المتعثرة بالبنوك الكويتية، وأن تشهد تقلصاً طفيفاً خلال الأشهر الـ12 إلى 24 المقبلة، وأن تبقى تكلفة المخاطر عند نحو 100 نقطة أساس، نظراً لأن بعض المخصصات في القطاع هي فنية حسب قواعد بنك الكويت المركزي.

وذكرت أن هذه التكلفة هي أدنى من معدل 1.4 بالمئة في 2020 وقريبة من معدل 0.9 بالمئة في 2021، مؤكدة أن مصدات المخصصات العالية للبنوك ستمكنها من المحافظة على معدل مستقر بشكل عام لتكلفة المخاطر، عن طريق شطب ما لديها من قروض متعثرة عندما تطرأ قروض متعثرة جديدة.

صورة Maya Nader Maya Nader أرسل بريدا إلكترونيا منذ 17 ساعة
0 41 دقيقة واحدة
صورة Maya Nader

Maya Nader

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