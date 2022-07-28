اقتصاد

صندوق النقد الدولي رفع توقعات نمو الاقتصاد التركي

صورة Maya Nader Maya Nader أرسل بريدا إلكترونيا منذ 3 ساعات
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أفادت وكالة الأنباء التركية الرسمية “الأناضول”، عن تعديل صندوق النقد الدولي (IMF) توقعاته لنمو الاقتصاد التركي “إيجابا”، وللاقتصاد العالمي “سلبا” في العامين 2022 و2023.

ولفتت، بحسب التقرير الصادر عن المؤسسة الدولية، إلى أنّ “توقعات نمو الاقتصاد العالمي للعام الحالي، انخفضت إلى 3.2 بالمئة العام الحالي و2.9 بالمئة للعام المقبل”.

وكان صندوق النقد الدولي قد توقع في تقرير نشره في نيسان الماضي، أن ينمو الاقتصاد العالمي بنسبة 3.6 بالمئة في عامي 2022 و2023. ورفع صندوق النقد الدولي توقعاته لنمو الاقتصاد التركي من 2.7 بالمئة إلى 4 بالمئة للعام الجاري، ومن 3 بالمئة إلى 3.5 بالمئة للعام 2023.

صورة Maya Nader Maya Nader أرسل بريدا إلكترونيا منذ 3 ساعات
0 22 أقل من دقيقة
صورة Maya Nader

Maya Nader

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