صندوق النقد الدولي رفع توقعات نمو الاقتصاد التركي

أفادت وكالة الأنباء التركية الرسمية “الأناضول”، عن تعديل صندوق النقد الدولي (IMF) توقعاته لنمو الاقتصاد التركي “إيجابا”، وللاقتصاد العالمي “سلبا” في العامين 2022 و2023.

ولفتت، بحسب التقرير الصادر عن المؤسسة الدولية، إلى أنّ “توقعات نمو الاقتصاد العالمي للعام الحالي، انخفضت إلى 3.2 بالمئة العام الحالي و2.9 بالمئة للعام المقبل”.

وكان صندوق النقد الدولي قد توقع في تقرير نشره في نيسان الماضي، أن ينمو الاقتصاد العالمي بنسبة 3.6 بالمئة في عامي 2022 و2023. ورفع صندوق النقد الدولي توقعاته لنمو الاقتصاد التركي من 2.7 بالمئة إلى 4 بالمئة للعام الجاري، ومن 3 بالمئة إلى 3.5 بالمئة للعام 2023.