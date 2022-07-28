مال وإستثمار

الأسهم اليابانية ارتفعت بشكل طفيف مع استقرار الين

صورة Maya Nader Maya Nader أرسل بريدا إلكترونيا منذ ساعتين
0 18 أقل من دقيقة

ارتفعت الأسهم اليابانية بشكل طفيف في نهاية التعاملات، الأربعاء، مع استقرار الين، حيث يترقب المستثمرون قرار السياسة النقدية من قِبَل المركزي الأمريكي لاحقًا اليوم، بينما يواصل بنك اليابان التأكيد على سياسته التيسيرية.

ولفت عضو مجلس إدارة بنك اليابان السابقس ايوري شيراي، في منتدى “رويترز” للأسواق العالمية، إلى أن البنك لن يقوم بأي تغييرات سريعة أو جذرية في إطار سياسته النقدية، متوقعًا إبقاءه لأسعار الفائدة منخفضة، حتى مع ارتفاع توقعات التضخم.

ويزيد ذلك من مخاوف المستثمرين بسبب اتساع الفجوة بين أسعار الفائدة الأمريكية ونظيرتها اليابانية، مما يضغط على الين الياباني ويساهم في المزيد من الضغوط التضخمية بما يؤثر على تكاليف معيشة الأسر وخطط أعمال الشركات في البلاد.

صورة Maya Nader Maya Nader أرسل بريدا إلكترونيا منذ ساعتين
0 18 أقل من دقيقة
صورة Maya Nader

Maya Nader

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