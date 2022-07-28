روستات: إنتاج روسيا من النفط ومكثفات الغاز ارتفع إلى 10.7 مليون برميل يوميا في حزيران

أظهرت بيانات من مكتب الإحصاء الحكومي (روستات)، أن إنتاج روسيا من النفط ومكثفات الغاز ارتفع إلى 43.8 مليون طن أو 10.7 مليون برميل يوميا في حزيران، من 10.21 مليون برميل يوميا في أيار.

وقدم الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بالفعل رقما عند 10.7 مليون برميل يوميا لشهر حزيران، مشيرا إلى أن ذلك دليل على أن وضع ال​طاقة​ والوقود في البلاد ما زال مستقرا على الرغم من العقوبات التي فرضها الغرب على بلاده بسبب حربها في أوكرانيا.

وقال مكتب الإحصاء أيضا إن إنتاج النفط، مع استبعاد مكثفات الغاز، بلغ 40.7 مليون طن الشهر الماضي مرتفعا 2.3% عن كل من حزيران 2021 وأيار 2022.

وتنشر الحكومة الروسية إحصاءات قليلة بشأن النفط والغاز منذ أبريل نيسان بعد أن أطلقت موسكو ما تسميه “عملية عسكرية خاصة” في أوكرانيا في 24 شباط.

وقال مكتب الإحصاء إن إنتاج الغاز الطبيعي في روسيا هبط 23.2% على أساس سنوي في حزيران إلى 39.26 مليار متر مكعب. وتراجع الإنتاج 20% تقريبا من أيار.