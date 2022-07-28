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الليرة التركية تنخفض بقوة وتقترب من أدنى مستوى منذ أواخر 2021

صورة Maya Nader Maya Nader أرسل بريدا إلكترونيا منذ 3 ساعات
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واصلت الليرة التركية أدائها الضعيف أمام الدولار لليوم الثامن على التوالي، تزامنا مع ترقب الأسواق لصدور قرارات الاحتياطي الفيدرالي الأميركي في وقت لاحق من اليوم حيال السياسة النقدية الأميركية، والتي سيكون لها تأثير قوي وواضح على كافة الأسواق.

وخلال تعاملات اليوم الأربعاء، انخفضت الليرة التركية بنسبة 0.23% أمام الدولار ليسجل زوج الدولار ليرة نحو 17.8891 نقطة. وهذا أعلى مستوى للزوج منذ كانون الأول 2021 تقريبا، حين سجل زوج الدولار ليرة نحو 18.28 نقطة بهذا التوقيت.

ويترقب سوق العملات صدور قرارات الفيدرالي المهمة للغاية حيال السياسة النقدية وسط توقعات بأن يتم رفع الفائدة الأميركية بنسبة 0.75% للشهر الثاني على التوالي في ظل ارتفاع معدل التضخم الأمريكي بقوة لأعلى مستوى منذ 40 عام.

صورة Maya Nader Maya Nader أرسل بريدا إلكترونيا منذ 3 ساعات
0 20 أقل من دقيقة
صورة Maya Nader

Maya Nader

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