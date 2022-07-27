بنك Credit Suisse يتكبد خسائر بنحو 1.6 مليار فرنك سويسري في الربع الثاني من 2022

تكبد بنك Credit Suisse السويسري خسارة صافية قدرها 1.593 مليار فرنك سويسري، أي ما يعادل 1.66 مليار دولار، في الربع الثاني من العام 2022، والتي جاءت أكبر بكثير من توقعات المحللين لخسارة تبلغ 398.16 مليون فرنك سويسري.

وسجل البنك إيرادات صافية بقيمة 3.645 مليار فرنك سويسري في الربع الثاني من العام 2022، انخفاضاً من من 4.412 مليار فرنك في الربع الأول من العام الجاري و5.103 مليار فرنك في نفس الفترة من العام 2021.

ويأتي هذا على خلفية خسارة صافية قدرها 273 مليون فرنك سويسري في الربع الأول، حيث أثرت الخسائر المتعلقة بالأزمة الروسية الأوكرانية، وتكاليف التقاضي المستمرة الناشئة عن فضيحة صندوق التحوط Archegos على دخل البنك.

وفي الربع الثاني من عام 2021، بلغ صافي دخل البنك 253 مليون فرنك سويسري، بانخفاض 78% عن العام 2020، بعد خسارة 4.4 مليار فرنك عقب انهيار Archegos.

وكان البنك قد حذر في وقت مبكر من شهر يونيو من أنه من المرجح أن يتكبد خسارة في الربع الثاني، مشيرًا إلى الوضع الجيوسياسي المتدهور، وتشديد السياسة النقدية الصارمة من البنوك المركزية، وتراجع إجراءات التحفيز الخاصة بـجائحة كورونا.

ومن المحتمل أن يتلقى البنك خسارة محتملة إضافية بقيمة 600 مليون دولار في دعوى قضائية في برمودا تتعلق بالذراع المحلي للتأمين على الحياة، حيث تستمر الفضائح القديمة في تقويض ميزانيته العمومية.