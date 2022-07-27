أرباح Deutsche Bank تتجاوز التوقعات إلى أكثر من مليار يورو في الربع الثاني من 2022￼

سجل Deutsche Bank الألماني صافي أرباح بلغ 1.046 مليار يورو في الربع الثاني من العام 2022، متجاوزاً التوقعات ليواصل سلسلة النتائج الإيجابية للربع الثامن على التوالي.

وبلغ العائد على الأصول الملموسة 7.9%، ارتفاعاً من 5.5% العام الماضي، في حين ارتفعت نسبة CET1 التي تقيس الملاءة المالية، بنسبة 13%، مقارنة مع 12.8% في الربع الأول.

وبلغ إجمالي الإيرادات 6.6 مليار يورو، بزيادة 7% من 6.2 مليار في الفترة نفسها من العام الماضي، وسجل إجمالي المصروفات انخفاضاً بـ3% إلى 4.87 مليار يورو، من 4.998 مليار في الربع الثاني من عام 2021.

وقال كريستيان سوينغ الرئيس التنفيذي لبنك دويتشه في بيان “مع أفضل أرباح نصف سنوية منذ 2011، أثبتنا – مرة أخرى – أننا قادرون على تحقيق نمو وأرباح متزايدة في بيئة مليئة بالتحديات”.