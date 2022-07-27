اقتصاد

أرباح Deutsche Bank تتجاوز التوقعات إلى أكثر من مليار يورو في الربع الثاني من 2022￼

صورة Maya Nader Maya Nader أرسل بريدا إلكترونيا منذ 3 ساعات
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The Deutsche Bank AG company logo is seen displayed outside their headquarters in Frankfurt, Germany, on Monday, Sept. 10, 2012. Deutsche Bank AG co-Chief Executive Officers Anshu Jain and Juergen Fitschen, less than four months after taking over from Josef Ackermann, may be preparing the largest revamp at Europe's biggest bank in eight years. Photographer: Hannelore Foerster/Bloomberg

سجل Deutsche Bank الألماني صافي أرباح بلغ 1.046 مليار يورو في الربع الثاني من العام 2022، متجاوزاً التوقعات ليواصل سلسلة النتائج الإيجابية للربع الثامن على التوالي.

وبلغ العائد على الأصول الملموسة 7.9%، ارتفاعاً من 5.5% العام الماضي، في حين ارتفعت نسبة CET1 التي تقيس الملاءة المالية، بنسبة 13%، مقارنة مع 12.8% في الربع الأول.

وبلغ إجمالي الإيرادات 6.6 مليار يورو، بزيادة 7% من 6.2 مليار في الفترة نفسها من العام الماضي، وسجل إجمالي المصروفات انخفاضاً بـ3% إلى 4.87 مليار يورو، من 4.998 مليار في الربع الثاني من عام 2021.

وقال كريستيان سوينغ الرئيس التنفيذي لبنك دويتشه في بيان “مع أفضل أرباح نصف سنوية منذ 2011، أثبتنا – مرة أخرى – أننا قادرون على تحقيق نمو وأرباح متزايدة في بيئة مليئة بالتحديات”.

صورة Maya Nader Maya Nader أرسل بريدا إلكترونيا منذ 3 ساعات
0 19 أقل من دقيقة
صورة Maya Nader

Maya Nader

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