فائض الميزان التجاري القطري ارتفع 130.7% في 2021 إلى 215.6 مليار ريال￼

قفز فائض الميزان التجاري السلعي لدولة قطر خلال العام 2021 بنسبة 130.7% ليبلغ إلى 215.6 مليار ريال، مقارنة بـ93.4 مليار ريال في العام 2020.

ووفقا لبيانات جهاز التخطيط والإحصاء القطري، فقد ارتفعت قيمة الصادرات القطرية إلى الأسواق الدولية بنسبة 69.3% على أساس سنوي لتبلغ 317.4 مليار ريال.

وسجلت الواردات السلعية إلى الدولة الخليجية زيادة سنوية قدرها 8.3% لتبلغ 101.9 مليار ريال مقارنة بالعام 2020، الذي بلغت فيه الواردات 94 مليار ريال.

وتصدرت الدول الآسيوية قائمة دول المقصد للصادرات القطرية العام الماضي بنسبة 74.3%، بينما جاءت أولاً أيضا في قائمة دول المنشأ لواردات قطر بـ 41.6%.