أدنوك للحفر تستلم خطابات اتفاق ملزمة لتطوير حقل “غشا” بـقيمة 2 مليار دولار￼

أعلنت شركة أدنوك للحفر عن استلامها خطابات اتفاق ملزمة ضمن مشروع تطوير امتياز “غشا” للغاز البحري التابع لشركة أدنوك بقيمة إجمالية تبلغ ملياري دولار.

وتخص الخطابات توفير حفارات بقيمة 700 مليون دولار إضافة إلى خدمات حفر متكاملة بقيمة 1.3 مليار دولار.

وأفصحت الشركة بأن الأثر المالي للاستثمار الرأسمالي ه1ا سيظهر أثره خلال العام 2022، حيث ستضيف خدمات الحفر ضمن العقدين، ما قيمته 40 مليون دولار سنوياً إلى إيرادات حقول النفط.