غاز ونفط

أدنوك للحفر تستلم خطابات اتفاق ملزمة لتطوير حقل “غشا” بـقيمة 2 مليار دولار￼

صورة Maya Nader Maya Nader أرسل بريدا إلكترونيا منذ ساعتين
0 18 أقل من دقيقة

أعلنت شركة أدنوك للحفر عن استلامها خطابات اتفاق ملزمة ضمن مشروع تطوير امتياز “غشا” للغاز البحري التابع لشركة أدنوك بقيمة إجمالية تبلغ ملياري دولار.

وتخص الخطابات توفير حفارات بقيمة 700 مليون دولار إضافة إلى خدمات حفر متكاملة بقيمة 1.3 مليار دولار.

وأفصحت الشركة بأن الأثر المالي للاستثمار الرأسمالي ه1ا سيظهر أثره خلال العام 2022، حيث ستضيف خدمات الحفر ضمن العقدين، ما قيمته 40 مليون دولار سنوياً إلى إيرادات حقول النفط.

صورة Maya Nader Maya Nader أرسل بريدا إلكترونيا منذ ساعتين
0 18 أقل من دقيقة
صورة Maya Nader

Maya Nader

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