نمو أرباح تبريد الإماراتية بـ 2.8% في الربع الثاني 2022￼

ارتفع صافي أرباح شركة تبريد المدرجة في سوق دبي المالي خلال الربع الثاني من العام الجاري بنسبة 2.8% مقارنة مع ذات الربع من العام 2021 لتصل الى 152 مليون درهم.

ويعزى ذلك بشكل رئيسي إلى نمو إيرادات الشركة بنحو 9% خلال فترة المقارنة، ولترتفع بذلك أرباح الشركة الصافية في النصف الأول من 2022 بنسبة 3% الى 240.4 مليون درهم وبربحية سهم بلغت 8.5 فلس.

هذا ووافق مجلس إدارة شركة تبريد على زيادة نسبة تملك الأجانب الى 100% بشرط الحصول على موافقة هيئة الأوراق المالية والسلع.