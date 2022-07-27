مال وإستثمار

نمو أرباح تبريد الإماراتية بـ 2.8% في الربع الثاني 2022￼

صورة Maya Nader Maya Nader أرسل بريدا إلكترونيا منذ 3 ساعات
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ارتفع صافي أرباح شركة تبريد المدرجة في سوق دبي المالي خلال الربع الثاني من العام الجاري بنسبة 2.8% مقارنة مع ذات الربع من العام 2021 لتصل الى 152 مليون درهم.

ويعزى ذلك بشكل رئيسي إلى نمو إيرادات الشركة بنحو 9% خلال فترة المقارنة، ولترتفع بذلك أرباح الشركة الصافية في النصف الأول من 2022 بنسبة 3% الى 240.4 مليون درهم وبربحية سهم بلغت 8.5 فلس.

هذا ووافق مجلس إدارة شركة تبريد على زيادة نسبة تملك الأجانب الى 100% بشرط الحصول على موافقة هيئة الأوراق المالية والسلع.

صورة Maya Nader Maya Nader أرسل بريدا إلكترونيا منذ 3 ساعات
0 20 أقل من دقيقة
صورة Maya Nader

Maya Nader

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