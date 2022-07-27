مال وإستثمار

الذهب يرتفع قليلا في معاملات بنطاق ضيق قبيل اجتماع مجلس الاحتياطي الاتحادي

صورة Maya Nader Maya Nader أرسل بريدا إلكترونيا منذ 5 ساعات
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ارتفعت أسعار الذهب بعض الشيء، وتأرجحت داخل نطاق محدود خلال اليوم مع تراجع الدولار، بينما تجنب المستثمرون الرهانات الكبيرة قبيل الرفع المتوقع لأسعار الفائدة الأميركية.

وزاد سعر الذهب 0.5% في المعاملات الفورية إلى 1726.83 دولار للأوقية.

وارتفعت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.3 في المئة إلى 1724.90 دولار للأوقية.

وانخفض الدولار للجلسة الرابعة على التوالي، فهبط 0.1% مقابل العملات المنافسة مما يجعل الذهب المقوم بالدولار أقل تكلفة بالنسبة لحائزي العملات الأخرى.

صورة Maya Nader Maya Nader أرسل بريدا إلكترونيا منذ 5 ساعات
0 22 أقل من دقيقة
صورة Maya Nader

Maya Nader

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