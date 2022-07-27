الذهب يرتفع قليلا في معاملات بنطاق ضيق قبيل اجتماع مجلس الاحتياطي الاتحادي

ارتفعت أسعار الذهب بعض الشيء، وتأرجحت داخل نطاق محدود خلال اليوم مع تراجع الدولار، بينما تجنب المستثمرون الرهانات الكبيرة قبيل الرفع المتوقع لأسعار الفائدة الأميركية.

وزاد سعر الذهب 0.5% في المعاملات الفورية إلى 1726.83 دولار للأوقية.

وارتفعت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.3 في المئة إلى 1724.90 دولار للأوقية.

وانخفض الدولار للجلسة الرابعة على التوالي، فهبط 0.1% مقابل العملات المنافسة مما يجعل الذهب المقوم بالدولار أقل تكلفة بالنسبة لحائزي العملات الأخرى.