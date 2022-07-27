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ارتفاع دخل تصدير النفط والمكثفات في إيران بنسبة 580% من آذار إلى تموز

صورة Maya Nader Maya Nader أرسل بريدا إلكترونيا منذ 3 ساعات
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أعلن وزير الاقتصاد الإيراني، في مؤتمره الصحفي الأسبوعي، أن دخل إيران من تصدير النفط والمكثفات ارتفع بنسبة 580% في الأشهر الأربعة الأولى من العام الإيراني (21 آذار-21 تموز) مقارنة بالفترة نفسها قبل عام.

وقال إحسان خاندوزي “بسبب زيادة صادرات النفط والسعر الصرف الجديد في ميزانيتنا، شهدنا زيادة بنسبة 580% في دخل الخزانة من تصدير النفط والمكثفات في الأشهر الأربعة الأولى من هذا العام”.

وتضاعفت أسعار النفط تقريبا عن العام الماضي بسبب الحرب في أوكرانيا والانتعاش الاقتصادي العالمي بعد الجائحة.

وتقول الحكومة الإيرانية، إنها وجدت سبلا لإعادة الأموال إلى خزينتها من صادرات ال​طاقة​ السابقة، وتضيف أنها زادت صادرات النفط على الرغم من إعادة فرض العقوبات الأميركية في 2018 بعد انسحاب الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب من الاتفاق النووي الإيراني.

صورة Maya Nader Maya Nader أرسل بريدا إلكترونيا منذ 3 ساعات
0 18 أقل من دقيقة
صورة Maya Nader

Maya Nader

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