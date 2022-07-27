صندوق النقد يحسن توقعاته لأداء الاقتصاد الروسي في 2022

حسن صندوق النقد الدولي، في تقرير له ، توقعاته لأداء الاقتصاد الروسي للعام الجاري 2022، لكنه قلص التوقعات لأداء الاقتصاد الروسي للعام القادم 2023. وحسن الصندوق توقعاته لأداء الاقتصاد الروسي في العام 2022، حيث أصبح يتوقع تراجعه بنسبة 6% بعد توقعات سابقة كانت عند تراجع بنسبة 8.5%.

وفيما يتعلق بالعام القادم 2023 يتوقع صندوق النقد الدولي تراجع الاقتصاد الروسي بنسبة 3.5% بدلا من 2.3%. كذلك خفض الصندوق توقعات نمو الاقتصاد العالمي من 3.6% إلى 3.2% للعام 2022، ومن 3.6% إلى 2.9% للعام 2023. كما زاد الصندوق توقعاته بنسبة 0.9% للتضخم إلى 8.3% في العام 2022، وإلى 5.7% في العام 2023.