￼    ￼بن سلمان في باريس .. ولبنان على طاولة البحث

من جهة ثانية، توقفت مراجع ديبلوماسية أمام زيارة ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان المرتقبة لباريس للقاء الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون. وقالت مصادر واسعة الاطلاع لـ»الجمهورية» انه لا يمكن الفصل بين هذه الزيارة وبين زيارة رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة الشيخ محمد بن زايد آل نهيان لباريس الاسبوع الماضي، إذ انّ جدول اعمال الزيارتين يتضمن بندا خاصا عن لبنان أصَرّ الجانب الفرنسي على ادراجه فيه، وانّ البحث سيتناوله في لقاء ماكرون وبن سلمان مثلما تناولته القمة الفرنسية ـ الاماراتية.

ولفتت المصادر الى انّ ماكرون مَهّد للقاءَيه الاماراتي والسعودي باتصال هاتفي طويل مع الرئيس الايراني ابراهيم رئيسي تَناولَ، بالاضافة الى نتائج قمة طهران والجديد المتصل بالملف النووي الايراني استناداً الى ما حَققته المفاوضات الاميركية – الايرانية، ملف لبنان على أبواب الاستحقاقات الاقتصادية والاجتماعية والمعيشية اللبنانية كما بالنسبة الى الاستحقاق الدستوري المُتمثّل بانتخاب رئيس جديد للجمهورية. وبالتأكيد سيتناول البحث ايضاً نتائج زيارة الرئيس الاميركي جو بايدن الى المنطقة وقمة جدة وما رافقها وتلاها.وقالت مصادر ديبلوماسية انّ الترتيبات الأخيرة الخاصة بالزيارة قد شارفَت على الانجاز، وان بعض مواعيدها ومحطاتها قد تقررت نهائياً. (الجمهورية)

الاتحاد الأوروبي

وفي خطوة لافتة عبّر من خلالها عن إبقاء ملف لبنان تحت رعايته وعنايته اللصيقة، أعلن الاتحاد الأوروبي امس تمديده لإطار التدابير التقييدية الخاصة بلبنان لعام إضافي. وتتيح هذه التدابير «معاقبة الشخصيات والكيانات التي تقوّض الديموقراطية في لبنان».