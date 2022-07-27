أسقط مجلس النواب صفة العجلة عن اقتراحي قانون يتعلقان بتحديد المنطقة الإقتصادية الخالصة للجمهورية اللبنانية. وقال الرئيس بري في مداخلة حول موضوع ترسيم الحدود البحرية: «انّ «اتفاق الاطار» الذي يحاولون التنصّل منه لا يتكلم عن خطوط انما يتكلم عن ترسيم ومفاوضات غير مباشرة في الناقورة. ونحن اتفقنا خلال اجتماع بعبدا مع فخامة رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة بالذهاب الى الناقورة وفقا ًلاتفاق الاطار، ربما نحصل على أكثر من خط ٢٩». وأضاف: «نحن لم نتكلم عن خطوط ،نحن ننتظر مجيء الموفد الاميركي خلال ايام وذاهبون الى الناقورة وهذا ايضا ناقشناه في كتلة التنمية ومتمسكون بهذا الامر».

عون متفائل

الى ذلك أعربَ رئيس الجمهورية العماد ميشال عون امام زواره امس عن تفاؤله بقرب وصول موضوع ترسيم الحدود البحرية والتنقيب عن النفط والغاز إلى ما يرضي لبنان.

ولدى سؤاله إذا كانت المسيرات الثلاث التي أرسلها «حزب الله» قد ساهمت في دفع هذه المسألة قُدماً؟ رد عون: «ان إسرائيل تنتهك سيادتنا براً وبحراً وجواً يومياً، وقد أحصَينا منذ العام 2015 حتى اليوم ما مجموعه ٢٢ ألف طلعة جوية فوق لبنان وانتهاكاً للسيادة اللبنانية، لكن مع الأسف لا أحد يتحدث عن هذه الانتهاكات».

وكرر عون التأكيد ان التدقيق الجنائي قطع شوطا كبيرا و»الأمور ماشية»، وما على المتضرر او المتهم جرّاءه سوى الدفاع عن نفسه أمام القضاء. وعلى سبيل المثال لماذا لا يعمد حاكم المصرف المركزي رياض سلامة إلى المثول أمام القضاء ليُثبت براءته، على غرار ما فعلتُ بنفسي حين احتَكَمت إلى القضاء في ما أثير عن وضع يدي على أموال حين تسلّمتُ الحكم بعد انتهاء عهد الرئيس أمين الجميل وحصلتُ على البراءة الكلية».

تأهب إسرائيلي

ذكرت قناة «كان» الاسرائيلية ان المؤسسة الأمنية والجيش الإسرائيلي رفعا حالة التأهب القصوى حول منصة «كاريش». فيما ذكرت «القناة 12» الاسرائيلية ايضاً انّ: «إسرائيل تضغط على الولايات المتحدة لإتمام الإتفاق مع لبنان قبل أيلول. بينما لفتت وسائل إعلام إسرائيلية إلى أنه «يجب أخذ تهديدات الأمين العام لـ»حزب الله» السيد حسن نصرالله على محمل الجد والإستعداد».