مال وإستثمار

مجموعة UBS تحقق صافي أرباح دون التوقعات في الربع الثاني من 2022￼

صورة Maya Nader Maya Nader أرسل بريدا إلكترونيا منذ 4 ساعات
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سجلت مجموعة UBS صافي أرباح قدره 2.11 مليار دولار في الربع الثاني من العام 2022، مخالفة التوقعات التي وضعتها الشركة بناء على آراء المحللين الذين توقعوا تحقيق 2.4 مليار دولار.

ويمثل هذا ارتفاعًا بنسبة 5% عن 2 مليار دولار تم تسجيلها خلال نفس الفترة من العام الماضي، عندما شهدت أعمال إدارة الثروات الرئيسية مكاسب كبيرة غير متوقعة من المستثمرين الأثرياء، وتأتي في أعقاب الربع الأول القوي الذي شهد تحقيق المجموعة لأرباح صافية قدرها 2.136 مليار دولار.

وكان الربع الثاني من أكثر الفترات صعوبة بالنسبة للمستثمرين في السنوات العشر الماضية.

وقال رالف هامرز الرئيس التنفيذي لبنك UBS في بيان إن التضخم لا يزال مرتفعاً والحرب في أوكرانيا مستمرة وكذلك سياسات كوفيد الصارمة في أجزاء من آسيا.

وأضاف “في هذه الأوقات المضطربة، يعتمد عملاؤنا على نظامنا القوي للتعامل مع الأسواق والاستثمار على المدى الطويل”

صورة Maya Nader Maya Nader أرسل بريدا إلكترونيا منذ 4 ساعات
0 27 دقيقة واحدة
صورة Maya Nader

Maya Nader

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