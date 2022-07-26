ولي العهد السعودي: مشروع نيوم سيضيف ترليون ريال لحجم سوق الأسهم السعودية￼

ذكرت قناة الإخبارية التلفزيونية السعودية أن ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان قال الثلاثاء 26 يوليو تموز إن منطقة نيوم الاقتصادية ستُطرح في الغالب للاكتتاب العام في 2024.

وبدأت أعمال الإنشاء في نيوم، وهي منطقة اقتصادية في محافظة تبوك تهدف إلى تنويع اقتصاد المملكة أكبر مصدر للنفط في العالم.

وقال ولي العهد، الحاكم الفعلي للمملكة، “نيوم ستُضيف تريليون ريال (266 مليار دولار) لحجم سوق الأسهم السعودية. على الأقل 1.2 تريليون في البداية والإجمالي سيزيد بعد استكمال المشروع فوق خمسة تريليونات”.

وصندوق الاستثمارات العامة، صندوق الثروة السيادي في المملكة، هو المستثمر الاستراتيجي في نيوم، وهي مشروع على مساحة 26 ألفا و500 كيلومتر مربع للتكنولوجيا المتطورة على البحر الأحمر، ويضم بضع مناطق من بينها مناطق صناعية ولوجستية، ومن المتوقع أن يكتمل التشييد في 2025 .

وأضاف ولي العهد السعودي في تصريحات للصحفيين أن جميع شركات صندوق الاستثمارات العامة ستطرح في سوق الأسهم.

وذكر أن الحكومة ستجمع رأسمال بنحو 500 مليار ريال في 2027 وتلجأ إلى السوق لجمع 200-300 مليار أخرى لمشروع نيوم.

وقال “لدينا أهداف كبيرة لجعل السعودية من بين أكبر 3 أسواق أسهم على الكوكب”.