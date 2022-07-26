اقتصاد

المالية اليابانية فرضت حظر على استيراد الذهب الروسي في الأول من آب

صورة Maya Nader Maya Nader أرسل بريدا إلكترونيا منذ 59 دقيقة
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أفادت وزارة المالية اليابانية، في بيان، أن “الحظر على تصدير الذهب من روسيا إلى اليابان سيدخل حيز التنفيذ في الأول من آب 2022”.

ووافق مجلس الوزراء الياباني، على فرض حظر على استيراد الذهب الروسي في 5 تموز الجاري، وأشار إلى أن “الأحداث المرتبطة في أوكرانيا وراء فرض الحظر”.

وفرضت السلطات اليابانية، بالفعل عدة حزم من العقوبات ضد روسيا على خلفية الأزمة الأوكرانية، وطالت القيود 507 أشخاص و253 شخصية من جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين، وأكثر من 200 شركة ومنظمة روسية، بما في ذلك بنوك كبرى.

صورة Maya Nader Maya Nader أرسل بريدا إلكترونيا منذ 59 دقيقة
0 17 أقل من دقيقة
صورة Maya Nader

Maya Nader

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