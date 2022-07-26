البنك المركزي في زيمبابوي طرح عملات ذهبية كوسيلة لوقف التضخم

أفادت وكالة “أسوشيتد برس”، بأن البنك المركزي في زيمبابوي، طرح عملات ذهبية للجمهور في محاولة للحد من التضخم، وأعلن عن هذه الخطوة غير المسبوقة لتعزيز الثقة في العملة المحلية، حيث اهتزت الثقة في العملة المحلية بعد أن رأى الناس أن مدخراتهم تلاشت بسبب التضخم المفرط في عام 2008 الذي وصل إلى 5 مليارات، وفقا لصندوق النقد الدولي.

ويفضل العديد من الزيمبابويين التعامل مع سوق العملات غير القانونية بحثا عن دولارات أميركية نادرة للاحتفاظ بها في المنزل كمدخرات أو للمعاملات اليومية.