13 بليون دولار خسائر الصين جراء الكوارث الطبيعية

قالت وزارة إدارة الطوارئ في الصين، أمس الخميس، أن الخسائر الاقتصادية المباشرة الناجمة عن الكوارث الطبيعية في البلاد وصلت إلى 88.81 بليون يوان (حوالي 13.13 بليون دولار أميركي) خلال النصف الأول من عام 2022، وذلك وفق ما نشرت وكالة أنباء «شينخوا» الصينية.

وحسب الوكالة، قال شن تشان لي، المتحدث بإسم الوزارة، خلال مؤتمر صحافي «أن الفيضانات والعواصف المطيرة كانت هي الكوارث الطبيعية الرئيسية خلال الفترة ما بين كانون الثاني (يناير) وحزيران (يونيو) الماضيين، بينما وقعت أيضاً بدرجات متفاوتة كوارث الجفاف والطقس المتجمد والزلازل والكوارث الثلجية وحرائق الغابات والمراعي. وتأثر 39.14 مليون شخص تقريباً بالكوارث الطبيعية خلال الفترة المذكورة، حيث لقي 178 شخصاً مصرعهم أو فُقدوا وتمت إعادة توطين 1.28 مليون شخص».

وأوضح شن أن الكوارث الطبيعية أدّت إلى إنهيار أكثر من 18 ألف منزل وتضرر 3.62 مليون هكتار من الأراضي الزراعية.