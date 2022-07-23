التضخم في المغرب يواصل ارتفاعه في يونيو حزيران ليصل إلى 7.2%￼

قالت المندوبية السامية للتخطيط في المغرب اليوم الجمعة إن مؤشر أسعار المستهلكين ارتفع بنسبة 7.2% على أساس سنوي في يونيو حزيران، وكان التضخم قد سجل الشهر الماضي 5.9% على أساس سنوي، ليستمر في الارتفاع أيضًا في شهر يونيو حزيران الماضي.

وارتفعت أسعار المواد الغذائية 10.6% بينما زاد التضخم في السلع غير الغذائية 4.9%، وارتفع المؤشر 0.5% على أساس شهري.

وصعد مؤشر أسعار المستهلكين الأساسي، الذي يستثني السلع الخاضعة لتقلب الأسعار، بنسبة 6.4% على أساس سنوي و0.8% على أساس شهري.

على صعيد متصل، أبقى بنك المغرب المركزي سعر الفائدة عند مستوى 1.5% نهاية شهر يونيو حزيران الماضي، قائلاً إن سياسته النقدية الميسرة مواتية لتحفيز الاقتصاد، على الرغم من ارتفاع التضخم الذي يتوقع المغرب كبح جماحه العام المقبل.

ومن المتوقع أن يتراجع النمو الاقتصادي إلى 1% هذا العام بسبب الجفاف، قبل أن يتحسن إلى 4% العام المقبل، مقابل 7.9% في 2021.