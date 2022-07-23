ارتفاع صافي أرباح du الإماراتية في الربع الثاني من 2022 بنسبة 26.2% إلى 303 مليون درهم￼

ارتفع صافي أرباح شركة الإمارات للاتصالات المتكاملة du المدرجة في سوق دبي المالي في الربع الثاني من العام الحالي بنسبة 26.2% إلى 303 مليون درهم مقابل صافي أرباح بحجم 240 مليون درهم في الربع الثاني من العام 2021.

ونمت الإيرادات في الربع الثاني من العام 2022 بنسبة 9.9% إلى حوالي 3.14 مليار درهم مقابل 2.85 مليار درهم خلال الفترة نفسها من العام 2021.

ووافق مجلس إدارة الشركة على توزيع أرباح نقدية نصف سنوية على المساهمين عن العام 2022 بمقدار 0.11 درهم لكل سهم شريطة موافقة هيئة الأوراق المالية والسلع.