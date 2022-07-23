وزير الاقتصاد الإماراتي: ارتفاع أسعار السلع يمثل تحدياً عالمياً￼

قال وزير الاقتصاد الإماراتي عبد الله بن طوق المري الخميس 21 يوليو تموز،إن ارتفاع أسعار السلع يمثل تحدياً عالمياً، مؤكداً أن وزارة الاقتصاد لديها سياسات وخطط مدروسة لاحتواء أية زيادات غير مبررة بأسواق الدولة.

وأوضح أن العالم يشهد اليوم عدداً من التحديات الاقتصادية والجيوسياسية، التي أثرت بشكل مباشر على خطوط التجارة ومناطق الإنتاج والزراعة وحركة سلاسل التوريد، وهو ما أدى إلى اختلالات في العرض والطلب لأغلب السلع ومن ثم زيادة معدلات التضخم وارتفاع أسعار السلع الأساسية وخاصة الغذائية منها.

وأوضح وزير الاقتصاد الإماراتي أن ارتفاع الأسعار يرجع إلى عوامل خارجية، مبيناً أن وزارة الاقتصاد تتعامل مع هذا الملف من خلال مراعاة تحقيق التوازن بين مصلحة المستهلك في الحصول على السلع بأسعار مناسبة من جانب ومن جانب آخر ضمان استدامة الإمدادات وتوافر السلع بالأسواق.