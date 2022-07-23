روسيا تخفض سعر الفائدة الرئيسي بمقدار 150 نقطة أساس إلى 8%￼

خفض البنك المركزي الروسي الجمعة 22 يوليو تموز سعر الفائدة الرئيسي بمقدار 150 نقطة أساس متخطياً التوقعات، حيث تتعامل البلاد مع عملة قوية، مما أدى إلى تباطؤ التضخم والركود المحتمل.

وخُفض سعر الفائدة الرئيسي من 9.5% إلى 8%، وكان محللون توقعوا خفض سعر الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس ، وفقاً لاستطلاع أجرته رويترز.

وقال البنك في بيان: “لا تزال البيئة الخارجية للاقتصاد الروسي مليئة بالتحديات وتستمر في تقييد النشاط الاقتصادي بشكل كبير” ، مشيراً إلى أن التراجع في النشاط التجاري أبطأ مما كان متوقعاً في يونيو.

وهذا هو خامس خفض لسعر الفائدة من قبل البنك المركزي الروسي حتى الآن هذا العام بعد رفع طارئ من 9.5% إلى 20% في أواخر فبراير، في أعقاب الحرب الروسية الأوكرانية.

وانخفض معدل التضخم السنوي إلى 15.9% في يونيو من 17.1% في مايو ، وقُدر آخر مرة عند 15.5% اعتباراً من 15 يوليو.