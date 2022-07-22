الكرملين: روسيا مورد لا غنى عنه في أمن الطاقة الأوروبي

أكد المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف اليوم الخميس إن جميع الصعوبات في توريد الغاز الطبيعي الروسي إلى أوروبا سببها القيود الغربية.

وفي اتصال مع الصحفيين قال بيسكوف إن روسيا تظل “جزءا مهما للغاية ولا غنى عنه في أمن الطاقة الأوروبي”.

ووسط مخاوف في أوروبا من فرض روسيا مزيدا من القيود على إمدادات الغاز إلى القارة، أشار بيسكوف إلى تعليقات سابقة للرئيس فلاديمير بوتن ذكر فيها أن شركة غازبروم أوفت وستواصل الوفاء بالتزاماتها تجاه العملاء.

وكانت تقارير إعلامية ألمانية قالت صباح اليوم، إن الشركة المشغلة لخط أنابيب “نورد ستريم 1” أعلنت عن أول تدفق للغاز الروسي إلى برلين بعد الانتهاء من أعمال الصيانة.

ونقلت مجلة “شبيغل” وصحيفة “إف.إيه.زد” اليومية عن تقرير لوكالة الأنباء الألمانية، أن شحنات الغاز عبر خط أنابيب “نورد ستريم 1” استؤنفت اليوم الخميس بعد أعمال الصيانة وعاد الغاز يتدفق مرة أخرى.

وفي وقت سابق، قال مصدران روسيان مطلعان على خطط التصدير لرويترز، إن تدفقات الغاز عبر خط أنابيب نورد ستريم 1 من المرجح أن تستأنف في الوقت المحدد، الخميس، بعد الانتهاء من الصيانة المقررة لكن بأقل من طاقتها الكاملة.

وكان خط الأنابيب نورد ستريم 1، الذي يمثل أكثر من ثلث صادرات الغاز الطبيعي الروسي إلى الاتحاد الأوروبي، توقف لمدة 10 أيام من الصيانة السنوية في 11 يوليو.