غاز ونفط

وكالة الطاقة الدولية: الطلب العالمي على الكهرباء يتباطأ في عامي 2022 و2023￼

صورة Maya Nader Maya Nader أرسل بريدا إلكترونيا منذ 6 ساعات
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(FILES) Photo dated 13 July 2006 showing power cables in Germany. A sudden weekend surge in demand for electricity in Germany 04 November 2006, due to freezing weather plunged much of Europe into blackness as France and other power exporting countries found their grids overtapped. AFP PHOTO DDP/JENS-ULRICH KOCH GERMANY OUT

قالت وكالة الطاقة الدولية إن نمو الطلب العالمي على الكهرباء يتباطأ بشدة في عام 2022 بعد انتعاشه القوي في 2021 بسبب تباطؤ النمو الاقتصادي وارتفاع أسعار الكهرباء والقيود الصحية.

ومن المتوقع أن يرتفع الطلب العالمي على الكهرباء 2.4% في 2022 أي أقل من نسبة 3% التي كانت متوقعة في يناير كانون الثاني، ومن المنتظر أن يبقي على معدل النمو نفسه في 2023 انخفاضاً من 6% في 2021 متمشياً مع متوسط خمس سنوات قبل ظهور جائحة فيروس كورونا.

ومن المتوقع أن يكون توليد الكهرباء من مصادر الطاقة المتجددة المصدر الأسرع نمواً لإمدادات الكهرباء بزيادة 10% في حين يرتفع توليد الكهرباء من مصادر الطاقة منخفضة الكربون 7% الأمر الذي يتوقع أن يتجاوز نمو الطلب ويؤدي إلى انخفاض توليد الطاقة الكهربية من الوقود الأحفوري بنسبة 1%.

صورة Maya Nader Maya Nader أرسل بريدا إلكترونيا منذ 6 ساعات
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صورة Maya Nader

Maya Nader

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