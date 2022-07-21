وكالة الطاقة الدولية: الطلب العالمي على الكهرباء يتباطأ في عامي 2022 و2023￼

قالت وكالة الطاقة الدولية إن نمو الطلب العالمي على الكهرباء يتباطأ بشدة في عام 2022 بعد انتعاشه القوي في 2021 بسبب تباطؤ النمو الاقتصادي وارتفاع أسعار الكهرباء والقيود الصحية.

ومن المتوقع أن يرتفع الطلب العالمي على الكهرباء 2.4% في 2022 أي أقل من نسبة 3% التي كانت متوقعة في يناير كانون الثاني، ومن المنتظر أن يبقي على معدل النمو نفسه في 2023 انخفاضاً من 6% في 2021 متمشياً مع متوسط خمس سنوات قبل ظهور جائحة فيروس كورونا.

ومن المتوقع أن يكون توليد الكهرباء من مصادر الطاقة المتجددة المصدر الأسرع نمواً لإمدادات الكهرباء بزيادة 10% في حين يرتفع توليد الكهرباء من مصادر الطاقة منخفضة الكربون 7% الأمر الذي يتوقع أن يتجاوز نمو الطلب ويؤدي إلى انخفاض توليد الطاقة الكهربية من الوقود الأحفوري بنسبة 1%.