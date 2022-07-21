الذهب ينخفض دون مستويات 1700 دولار للأونصة مع ختام تعاملات الأربعاء￼

تراجع الذهب يوم الأربعاء في ظل قوة الدولار الأميركي، خاصًة مع توقعات بقيام الفدرالي الأميركي سعر الفائدة بمقدار 100 نقطة أساس الأسبوع المقبل.

انخفض سعر الذهب الفوري بنسبة 0.96% إلى 1694.59 دولارًا للأونصة، بينما تراجعت عقود الذهب الأميركية الآجلة بنسبة 1.06% إلى 1692.5 دولارًا.

يؤدي ارتفاع أسعار الفائدة إلى زيادة تكلفة الفرصة البديلة لحيازة الذهب الذي لا يدفع أي فائدة.

ارتفع الدولار، مما حد من جاذبية الذهب بين المشترين في الخارج، ومن المقرر أن يجتمع صناع السياسة في البنك المركزي الأوروبي يوم الخميس.

وفي الوقت نفسه، ارتفع التضخم البريطاني في يونيو إلى أعلى مستوى له منذ 40 عامًا، مما عزز فرص رفع سعر الفائدة بنصف نقطة مئوية في بنك إنكلترا الشهر المقبل.

تراجعت الفضة الفورية بنسبة 0.45% إلى 18.65 دولارًا للأونصة، بينما تراجع البلاتين بنسبة 2% إلى 856.97 دولارًا.

وانخفض البلاديوم 0.68% إلى 1863.2 دولار.