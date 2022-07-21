النفط ينزلق بسبب ضعف الطلب على البنزين في الولايات المتحدة خلال موسم الصيف￼

تراجعت أسعار النفط يوم الأربعاء، بعد أن أظهرت بيانات الحكومة الأميركية انخفاضًا في الطلب على البنزين خلال ذروة موسم القيادة الصيفي، ومع قيام البنوك المركزية برفع أسعار الفائدة لمكافحة التضخم، مما أثار المخاوف من أن الاقتصاد قد يتباطأ، مما قلل الطلب على الطاقة.

مع ذلك، قلصت الأسعار الخسائر خلال الجلسة بعد أن قالت شركة TC Energy إن خط أنابيب Keystone، أحد الشرايين الرئيسية لتصدير النفط في كندا، يعمل بمعدلات مخفضة لليوم الثالث يوم الأربعاء، استمرت الإصلاحات في منشأة طاقة تابعة لطرف ثالث في ساوث داكوتا، مما أثار مخاوف بشأن إحكام الإمدادات.

استقرت أسعار خام برنت على انخفاض 43 سنتًا عند 106.92 دولارًا للبرميل، واستقر خام غرب تكساس على انخفاض بنسبة 1.88% عند 102.26 دولار.

أظهرت بيانات حكومية أن مخزونات البنزين في الولايات المتحدة ارتفعت 3.5 مليون برميل الأسبوع الماضي، متجاوزة بكثير توقعات المحللين في استطلاع أجرته رويترز لزيادة 71 ألف برميل.

في غضون ذلك، أظهرت البيانات انخفاض مخزونات الخام الأمريكية بمقدار 446 ألف برميل الأسبوع الماضي، مقارنة مع توقعات المحللين بارتفاع 1.4 مليون برميل.

كانت أسعار النفط متقلبة للغاية، ووقعت بين مخاوف العرض الناجمة عن العقوبات الغربية على روسيا والمخاوف من أن مكافحة التضخم يمكن أن تضعف الاقتصاد العالمي وتخفض الطلب.