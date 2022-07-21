الاتحاد الأوروبي يطالب أعضاءه بتقليص استهلاك الغاز 15% حتى الربيع￼

وضع الاتحاد الأوروبي خطط طوارئ الأربعاء 20 يوليو تموز تخفض الدول بموجبها استهلاك الغاز 15% حتى مارس آذار، محذراً من أنه دون خفض كبير الآن قد تواجه الدول صعوبات في الحصول على الوقود خلال الشتاء إذا قطعت روسيا الإمدادات.

وتتسابق أوروبا لملء مخزونها من الغاز قبل الشتاء وجمع احتياطي في حالة قيام موسكو بتقييد الإمدادات ردا على الدعم الأوروبي لأوكرانيا بعد الغزو الروسي. وتواجه نحو 12 دولة في الاتحاد الأوروبي بالفعل انخفاضاً في الشحنات الروسية، ويقول مسؤولون من الاتحاد إن من المرجح أن يحدث وقف كامل لإمدادت الغاز الروسي.

واقترحت المفوضية الأوروبية الأربعاء هدفاً طوعياً لجميع دول الاتحاد لخفض استهلاك الغاز 15% من أغسطس آب إلى مارس آذار، مقارنة بمتوسط استهلاكها في الفترة نفسها خلال السنوات الممتدة من 2016 إلى 2021.

ومن شأن الاقتراح أن يمكن بروكسل من جعل الهدف إلزامياً في حالة الطوارئ، إذا أعلن الاتحاد الأوروبي وجود خطر كبير من نقص حاد في الغاز.