استئناف تدفق الغاز عبر خط أنابيب نورد ستريم 1 بعد انقطاعه بسبب أعمال الصيانة

قالت الشركة المشغلة إن الغاز الروسي عاد للتدفق عبر أكبر خط أنابيب بين روسيا وألمانيا اليوم الخميس بعد انقطاع دام عشرة أيام، مما هدأ المخاوف من تمديد فترة الصيانة.

وكان القلق يعصف بأوروبا حيال إعادة تشغيل خط أنابيب نورد ستريم 1 بعد الصيانة السنوية، واستعدت حكومات لتخفيضات أخرى محتملة للإمدادات.

وأظهرت بيانات من جاسكيد لتشغيل خطوط الأنابيب أن تدفقات الغاز في نورد ستريم 1 عبر نقطة اتصال أوبال ونقاط اتصال نيل ارتفعت.