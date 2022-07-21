غاز ونفط

استئناف تدفق الغاز عبر خط أنابيب نورد ستريم 1 بعد انقطاعه بسبب أعمال الصيانة

صورة Maya Nader Maya Nader أرسل بريدا إلكترونيا منذ 9 ساعات
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A photo taken on July 20, 2022 shows pipe systems at the industrial plant of the Nord Stream 1 Baltic Sea pipeline near Lubmin, northeastern Germany. - The German government on July 20 accused Russia of using the absence of a turbine as a pretext to limit gas deliveries via a key pipeline due to go back online this week. Russia's state-owned energy giant Gazprom has reduced flows to Germany via Nord Stream 1 by some 60 percent in recent weeks, blaming the absence of a Siemens gas turbine that was undergoing repairs in Canada. (Photo by Edouard MERLO / AFP)

قالت الشركة المشغلة إن الغاز الروسي عاد للتدفق عبر أكبر خط أنابيب بين روسيا وألمانيا اليوم الخميس بعد انقطاع دام عشرة أيام، مما هدأ المخاوف من تمديد فترة الصيانة.

وكان القلق يعصف بأوروبا حيال إعادة تشغيل خط أنابيب نورد ستريم 1 بعد الصيانة السنوية، واستعدت حكومات لتخفيضات أخرى محتملة للإمدادات.

وأظهرت بيانات من جاسكيد لتشغيل خطوط الأنابيب أن تدفقات الغاز في نورد ستريم 1 عبر نقطة اتصال أوبال ونقاط اتصال نيل ارتفعت.

صورة Maya Nader Maya Nader أرسل بريدا إلكترونيا منذ 9 ساعات
0 32 أقل من دقيقة
صورة Maya Nader

Maya Nader

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