سياحة ونقل

الصين تفرض غرامة على Didi بأكثر من مليار دولار￼

صورة Maya Nader Maya Nader أرسل بريدا إلكترونيا منذ 8 ساعات
0 29 أقل من دقيقة

فرضت هيئة الأمن السيبراني في الصين غرامة على شركة Didi Global لخدمات النقل يوم الخميس، وذلك في إغلاق واضح لتحقيق استمر لمدة عام منع الشركة من إضافة مستخدمين جدد.


وقالت الجهة الحكومية إنها غرمت Didi بمبلغ 8.026 مليار يوان، أي ما يعادل 1.19 مليار دولار، وذلك بعد أن قررت أن الشركة انتهكت قانون أمن الشبكات وقانون أمن البيانات وقانون حماية المعلومات الشخصية في الصين.


كما غرمت الإدارة اثنين من المديرين التنفيذيين في Didi بمليون يوان لكل منهما.


لم يذكر إعلان هيئة الأمن السيبراني ما إذا كانت الغرامة تعني أن Didi ستتمكن قريبًا من إضافة مستخدمين جدد أو استعادة وجودها في متاجر التطبيقات في الصين.

صورة Maya Nader Maya Nader أرسل بريدا إلكترونيا منذ 8 ساعات
0 29 أقل من دقيقة
صورة Maya Nader

Maya Nader

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