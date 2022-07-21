ارتفاع شحنات الهواتف الذكية في الصين 9.2% خلال حزيران

أفادت وكالة “بلومبرغ”، بأن “من المحتمل أن شحنات شركة “آبل” من أجهزة “آيفون” إلى الصين ارتفعت خلال حزيران، بدعم من انتعاش الطلب في سوق الهواتف الذكية بعد رفع قيود الإغلاق المرتبطة بفيروس “كوفيد-19″ في البلاد”.

وأظهرت بيانات رسمية أن شحنات الهواتف في الصين قفزت بنسبة 9.2% الشهر الماضي، بقيادة البائعين الخارجيين ومن بينهم “آبل” و”سامسونغ إلكترونيكس”، في حين تراجعت شحنات العلامات التجارية المحلية مثل “شاومي كورب” و”أوبو” و”فيفو” بنسبة 0.5%.

وتشير البيانات إلى أن الجزء الأكبر من الانتعاش في الطلب كان على أجهزة “آيفون”، حيث تراجعت سيطرة “سامسونغ” على سوق الهواتف الذكية في البلاد، على أن تقدم الشركة الأمريكية تفاصيل عن أعمالها في الصين عند إعلان أرباحها في وقت لاحق من هذا الشهر.

وشحنت الشركات المحلية في الصين حوالي 24.5 مليون جوال خلال حزيران، بانخفاض عن 24.6 مليون في العام السابق، بينما ارتفعت شحنات الشركات الدولية إلى 3.5 مليون من 1.1 مليون خلال نفس الفترة، وفقًا لبيانات الأكاديمية الصينية لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات.