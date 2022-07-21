￼    ￼لا حراك حكوميًا

وسط هذه الأجواء، يبقى الجمود مسيطرًا على ملف تأليف الحكومة، ولا تواصل مباشرًا بين رئيس الجمهورية العماد ميشال عون والرئيس المكلّف نجيب ميقاتي. واللافت هنا، ما قاله مسؤول سياسي لـ«الجمهورية» في معرض انتقاده لما سمّاه «التفاهم الحبي» بين جماعة التأليف على عدم التأليف: «رئيس في قصر بعبدا، ورئيس في السرايا الحكومية، وكلاهما يجتمعان على شعار «اللي عند بيت اهلو على مهلو».. والبلد بالإذن من الرئيس ميقاتي بقلب العصفورية».

وكان الرئيس ميقاتي قد قال خلال رعايته امس احتفال «اهلا بهالطلة»: «لأننا في هذه الأيام السوداء نرى ضوءًا ساطعًا يلمع في قطاع اقتصادي مهم ينمو ويكبر وينجح. هذا هو لبنان، ويجب أن يكون لدينا دائمًا الأمل، بأن لا خيار للبنان الّا أن يكون مزدهرًا وينمو نموه الطبيعي».

اضاف: «نمرّ اليوم بأوقات صعبة، ولا يجب الاّ نرى مقياس النجاح في أيام البحبوحة بل في الايام الصعبة، من هنا أردت أن اشارك في هذا اللقاء لأقول إنّ وزارة السياحة استطاعت أن تقوم بنقلة نوعية للسياحة في هذه الأوقات الصعبة». وتوجّه إلى وزير السياحة، قائلاً: «اخترتم للحملة شعارات من اغنيات لبنانية، اول حملة كان عنوانها «بحبك يا لبنان، كيف ما كنت بحبك» لفيروز واليوم «اهلا بهالطلة اهلا» لصباح. ونتمنى منكم جميعًا ان تدعوا معي إذا استمرينا في اختيار الأغاني كشعارات، الّا نصل الى اغنية عالعصفورية». (الجمهورية)