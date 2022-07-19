بنك كندا المركزي أقر أكبر زيادة لسعر الفائدة منذ عام 1998 لكبح جماح التضخم

قرر بنك ​كندا​ المركزي زيادة ​سعر الفائدة​ بأعلى معدل له منذ 1998، لكبح جماح ​التضخم​ المتسارع، حيث أعلن “زيادة الفائدة الرئيسية بمقدار نقطة مئوية كاملة إلى 2.5 بالمئة، بعد زيادتها مرتين، الأولى في شهر نيسان الماضي، والثانية في حزيران بمقدار نصف نقطة مئوية في كل مرة”.

وأوضح البنك، في بيان، أنه “يمضي قدما في خطة زيادة سعر الفائدة مع وصول معدل التضخم إلى حوالي 8 بالمئة سنويا. وفي ظل التوقعات باستمرار التضخم المرتفع، من المحتمل أيضا زيادة الفائدة مجددا خلال الفترة المقبلة”.

وكانت التوقعات تشير إلى زيادة سعر الفائدة خلال اجتماع لجنة ​السياسة النقدية​ اليوم بمقدار 75.0 نقطة مئوية فقط، على أن يرتفع سعر الفائدة إلى نحو 5.3 بالمئة بنهاية العام الحالي. كما أظهر مسح اقتصادي أجراه ​بنك كندا​ المركزي مؤخرا “وصول توقعات التضخم في كندا خلال السنوات القليلة المقبلة إلى مستويات قياسية”، وهو ما يهدد بزيادات كبيرة في أسعار الفائدة.