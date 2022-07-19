اقتصاد

ولي عهد دبي أطلق استراتيجية دبي للميتافيرس وكشف عن أهدافها

صورة Maya Nader Maya Nader أرسل بريدا إلكترونيا منذ 15 ساعة
0 38 أقل من دقيقة

أطلق ولي عهد دبي حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، استراتيجية دبي للميتافيرس، مشيراً إلى أن “الثورة القادمة في المجال التكنولوجي والاقتصادي ستؤثر في كافة مناحي الحياة خلال العقدين القادمين، لدينا 1000 شركة في دبي تعمل حاليا في هذا القطاع البالغ إسهامه 500 مليون دولار في اقتصادنا الوطني، وتوقعاتنا أن يرتفع بقوة خلال الفترة القادمة”.

وأوضح في تصريح على مواقع التواصل الإجتماعي، أن “هدفنا من إطلاق خطة متكاملة للميتافيرس في هذا الوقت المبكر لهذه التقنية أن نكون ضمن العشر مدن الأوائل التي ستشكل هذا القطاع عالميا، دبي كانت وستبقى سابقة غيرها عالميا، لأن محمد بن راشد أثبت للعالم مرارا وتكرارا صواب رؤيته المستقبلية والتنموية التي صنعت دبي”.

صورة Maya Nader Maya Nader أرسل بريدا إلكترونيا منذ 15 ساعة
0 38 أقل من دقيقة
صورة Maya Nader

Maya Nader

مقالات ذات صلة

توقيع اتفاقية شراكة استراتيجية شاملة في مجال الطاقة بين الإمارات وفرنسا

منذ 16 ساعة

سلطات روسيا تزيد حصة صادراتها من زيت دوار الشمس

منذ يومين

“البنك المركزي الصيني” يتعهد بدعم أقوى للإقتصاد المعرض لضغوط

منذ يومين

مبيعات التجزئة في أميركا ترتفع أكثر من المتوقع في يونيو عند 1%

منذ 4 أيام

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى