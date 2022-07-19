ولي عهد دبي أطلق استراتيجية دبي للميتافيرس وكشف عن أهدافها

أطلق ولي عهد دبي حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، استراتيجية دبي للميتافيرس، مشيراً إلى أن “الثورة القادمة في المجال التكنولوجي والاقتصادي ستؤثر في كافة مناحي الحياة خلال العقدين القادمين، لدينا 1000 شركة في دبي تعمل حاليا في هذا القطاع البالغ إسهامه 500 مليون دولار في اقتصادنا الوطني، وتوقعاتنا أن يرتفع بقوة خلال الفترة القادمة”.

وأوضح في تصريح على مواقع التواصل الإجتماعي، أن “هدفنا من إطلاق خطة متكاملة للميتافيرس في هذا الوقت المبكر لهذه التقنية أن نكون ضمن العشر مدن الأوائل التي ستشكل هذا القطاع عالميا، دبي كانت وستبقى سابقة غيرها عالميا، لأن محمد بن راشد أثبت للعالم مرارا وتكرارا صواب رؤيته المستقبلية والتنموية التي صنعت دبي”.