“وول ستريت جورنال”: أوروبا تسابق الزمن في شحن النفط من روسيا

ذكرت صحيفة “وول ستريت جورنال” الأميركية، أن “مالكي الناقلات في أوروبا يشحنون أكبر قدر ممكن من النفط الروسي قبل فرض الحظر في كانون الثاني المقبل”.

واشاررت إلى أنه “في ظل الزيادة الحادة في إمدادات الوقود من روسيا إلى الدول الآسيوية، سارعت الناقلات الأوروبية أيضا في تحميل الناقلات بالنفط الروسي وذلك قبل فرض حظر على شراء النفط من روسيا”، لافتة إلى أن “مالكي الناقلات اليونانيين، الذين يسيطرون على ما يقرب من ثلث الأسطول العالمي، شحنوا حوالي نصف الكميات المعتادة من النفط الروسي في أيار وحزيران 2022، وبحسب بيانات شركة التأمين Lloyd’s List Intelligence فإنه في هذين الشهرين ، أجرت السفن اليونانية 151 رحلة إلى الموانئ الروسية في البحر الأسود وبحر البلطيق مقارنة بـ89 رحلة في نفس الفترة من العام السابق.

وأدى الطلب المتزايد على النفط منذ بدء العملية العسكرية الخاصة الروسية في أوكرانيا إلى دفع أسعار الشحن للناقلات متوسطة الحجم إلى حوالي 40 ألف دولار في اليوم، مقابل 10 آلاف دولار في يناير 2022.