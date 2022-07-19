الأسهم الأميركية أغلقت منخفضة بضغط من أسهم البنوك وأبل

أغلقت بورصة “وول ستريت” منخفضة بعد أن محت أسهم البنوك مكاسبها التي سجلتها في وقت سابق من الجلسة ومع هبوط سهم آبل بفعل تقرير ذكر أن الشركة تخطط لإبطاء التوظيف ونمو الإنفاق العام القادم.

وبعد أن سجلت مكاسب قوية في بداية الجلسة، عقب أرباح من “بنك أوف أميركا” و “جولدمان ساكس جروب”، تراجع مؤشر القطاع المالي ليغلق على انخفاض.

وعكست أسهم آبل مسارها ليجري تداولها منخفضة بفعل تقرير لوكالة “بلومبرغ”، أوضح أن الشركة تخطط لإبطاء التوظيف ونمو الإنفاق العام القادم في بعض وحداتها للتغلب على تباطؤ اقتصادي محتمل.

وانحسرت المخاوف حيال زيادة في أسعار الفائدة الأمريكية بمقدار نقطة مئوية كاملة في نهاية يوليو عقب تعليقات من مسؤولين بمجلس الاحتياطي الاتحادي الأسبوع الماضي بأن صانعي السياسة النقدية قد يتمسكون بزيادة قدرها 75 نقطة أساس.