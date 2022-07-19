اقتصاد

توقيع اتفاقية شراكة استراتيجية شاملة في مجال الطاقة بين الإمارات وفرنسا

صورة Maya Nader Maya Nader أرسل بريدا إلكترونيا منذ 16 ساعة
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وقعت دولة الإمارات اتفاقية شراكة استراتيجية شاملة في مجال الطاقة مع فرنسا، وذلك في إطار الزيارة التي يقوم بها الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة إلى فرنسا. وتركز اتفاقية الشراكة الاستراتيجية على تعزيز أمن الطاقة وتوفيرها بتكاليف مقبولة والحد من الانبعاثات، إضافة إلى دفع العمل المناخي الفاعل استعداداً للدورة الثامنة والعشرين لمؤتمر الأطراف “COP28” التي تعقد في الإمارات عام 2023.

وتستند اتفاقية الشراكة الاستراتيجية الشاملة على العلاقات الثنائية والشراكات طويلة الأمد بين دولة الإمارات وفرنسا، وتستفيد من مكانة دولة الإمارات عالمياً، حيث تمتلك الدولة سادس أكبر احتياطي نفطي في العالم وتلتزم بالمساهمة في ضمان أمن الطاقة العالمي.

صورة Maya Nader Maya Nader أرسل بريدا إلكترونيا منذ 16 ساعة
0 40 أقل من دقيقة
صورة Maya Nader

Maya Nader

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